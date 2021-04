Consumatorii casnici de energie au de acum la dispozitie Calculatorul de Eficienta Energetica, un instrument unic pe piata din Romania, creat in cadrul programului Romania Eficienta, derulat de Energy Policy Group si sponsorizat de OMV Petrom, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.



Noul instrument online ii ajuta pe consumatorii casnici sa calculeze in trei pasi simpli care este consumul mediu de energie pentru incalzire, producerea apei calde si gatit, dar si sa descopere valorile aproximative ale economiilor pe care le-ar putea obtine in facturile de energie prin reabilitarea…