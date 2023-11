România Educată. Burse de merit și pentru 131 de deținuți 131 de deținuți din penitenciare din 13 județe ale țarii vor fi rasplatiți cu burse de merit in valoare de cate 450 de lei. Prin noua lege a Educației, bursele de merit se vot acorda și deținuților, intrucat pragul pana la care se acorda acestea a fost eliminat. Administrația Naționala a Penitenciarelor a transmis ca […] The post Romania Educata. Burse de merit și pentru 131 de deținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

