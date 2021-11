Programul de guvernare al cabinetului Ciuca, depus sambata in Parlament, prevede adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului “Romania Educata” in 2023. Dupa ce noua legislație care sa puna in aplicare programul “Romania Educata” a fost amanata deja pentru 2022, liberalii au stabilit un nou termen pentru implementarea acesteia, trimestrul 3 din 2023. Programul de guvernare […] The post “Romania Educata” a lui Klaus Iohannis, amanata pana in 2023 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .