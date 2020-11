România e Regina Europei la box! Cuplul de antrenori Adrian și Mihaela Lacatuș a mai scos o campioana continentala la box feminin! S-a intamplat la Campionatul European de Tineret din Muntenegru, primul concurs internațional dupa perioada de pauza provocata de pandemia de Coronavirus. Loredana Marin, o puștoaica de 17 ani, a caștigat medalia de aur, prima in istoria boxului feminin din Romania. CCR nu iși asuma o decizie privind majorarea pensiilor și așteapta rezultatul alegerilor ”Ne simțim minunat, este un rezultat pe care noi il așteptam și ni-l doream. Loredana a depus tot efortul și munca ei a dat roade” - Mihaela… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

