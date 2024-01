Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pima data cand traficul din oras face victime! Dar, cu toate acestea, nicio institutie nu are curaj sa amendeze, sau macar sa atentioneze Administratia Publica Locala, pentru a intra in legalitate! Pana a, strazile din orasul Buzau sunt adevarate capcane, in care se circula ca in jungla. Doar…

- ”Sume extrem de mari pentru un produs pentru care nu mai exista interes din partea populației” Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Compania Pfizer a dat in judecata statul polonez ca sa iși obțina banii din contractele privind dozele de vaccin anti-COVID-19, a precizat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila,…

- IMSP CNAMUP informeaza ca, ieri, 26 noiembrie, cand au fost semnalate condițiile meteo nefavorabile pe teritoriul țarii s-au produs mai multe accidente rutiere. Astfel, ambulanța a fost solicitata pentru 29 victime, care au suferit in urma a 18 accidente rutiere.

- Vicepreședintele Senatului Robert Cazanciuc, continua demersurile privind inasprirea pedepselor pentru cei ce nu respecta regulile de circulație și eforturile pentru promovarea unui stil defensiv de a șofa. Romania se afla, in continuare, pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul…

- Accesarea fondurilor europene trebuie sa reprezinte un obiectiv prioritar pentru a asigura resursele necesare modernizarii infrastructurii feroviare, in vederea creșterii siguranței și a calitații serviciilor de transport de calatori și marfa pe calea ferata, se arata intr-un studiu realizat de Consiliul…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei, in parteneriat cu Asociația Community Links, a organizat marți, 15 noiembrie 2023, la Palatul Victoria, evenimentul la nivel inalt„Economia circulara in Romania”, dedicat Planului de Acțiune privind Economia Circulara pentru Romania…

- Studiu Colliers Cererea pentru locuințe private de inchiriat in randul studenților este in creștere in regiunea Europei Centrale și de Est (ECE), in toate cele șase economii majore ale Romaniei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Bulgariei și Poloniei, observa consultanții Colliers, iar aceasta tendința atrage…

- Piața inchirierilor de locuințe private pentru studenți va crește in urmatorii ani. Costurile de cazare sunt cuprinse intre 150 și 300 de euro pe luna.Cererea pentru locuințe private de inchiriat in randul studenților este in creștere in regiunea Europei Centrale și de Est (ECE), in toate cele șase…