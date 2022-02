Romania doneaza sute de mii de doze de vaccin AstraZeneca unor state precum Pakistan, Bangladesh, Algeria sau Libia, care au ramas neutilizate. Documentul privind donația a fost pus in dezbatere publica și a fost prezentat, joi, in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, de jurnalista Catalina Porumbel. Iata cum Romania pierde banii cheltuiți pe vaccinurile […] The post Romania doneaza sute de mii de doze de vaccin anti-COVID, deși a contractat 120 de milioane de doze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .