Stiri pe aceeasi tema

- Se vorbește tot mai mult despre schimbarea programului pentru toate magazinele din Romania, mai exact in weekend. In acest context, Marcel Ciolacu a facut un anunț oficial joi, 28 martie. Astfel, premierul a comunicat decizia finala a Guvernului de la București. Ce se intampla cu magazinele in weekend…

- Duminica, 24 martie 2024, a fost decretata zi de doliu național in Rusia. Vladimir Putin a fost surprins intr-o ipostaza in care nu s-a lasat vazut, pana acum. Unde a mers liderul de la Kremlin, dupa atacul din Moscova. Zi de doliu in Rusia Dupa cel mai grav atac comis de teroriști pe teritoriul Rusiei…

- Conform unui mare autor britanic de la jumatatea secolului al XVIII-lea, Samuel Johnson, “Drumul spre iad este pavat cu intentii bune.”, iar acest lucru se pare ca se potrivește de minune actualei situații a Romaniei, in contextul in care NATO va investi 2,5 miliarde de euro in cea mai mare baza din…

- De parca aspirațiile de independența ale Transnistriei nu ar fi suficiente pentru nenorocirile Moldovei. De mai bine de o saptamana, o alta regiune a acestei mici țari asezate intre Ucraina și Romania a adaugat un ghimpe pro-rus in coasta Chișinaului: Gagauzia. Intr-adevar, din februarie 2022 și…

- Rusia intra in cel de-al treilea an de razboi in Ucraina cu o suma fara precedent de bani in visteria guvernului, susținuta de vanzari record de țiței in valoare de 37 de miliarde de dolari catre India anul trecut, potrivit unei noi analize, care concluzioneaza ca o parte din țiței a fost rafinata de…

- Șeful Statului Major al Armatei Romaniei, generalul Gheorghița Vlad, se afla in centrul unei controverse, pe fondul unor declarații publice cu privire la starea Armatei și amenințarile Rusiei. Generalul Vlad va fi audiat astazi de catre senatorii și deputații din comisiile de Aparare ale Parlamentului,…

- Rusia si Ucraina, prin vocea diplomaților sai, s-au acuzat reciproc joi, 25 ianuarie, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU dupa prabușirea avionului militar rusesc in Belgorod, la bordul caruia Moscova sustine ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni, transmite AFP, citata de News.ro.Consiliul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca razboiul cu Ucraina s-ar fi putut incheia acum un an și jumatate, dar nu s-a intimplat pentru ca Kievul a renunțat la acordurile cu Moscova sub presiunea Londrei. Șeful statului rus a facut aceste declarații in cadrul unei intilniri cu șefii municipalitaților…