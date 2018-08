Romania dezvolta componente software pentru Taycan, primul Porsche 100% electric

Stiri pe aceeasi tema

- Systematic, cea mai mare companie daneza de software cu capital privat, si-a mutat activitatea intr-un sediu nou, situat in cladirea de spatii de birouri The Landmark din Capitala, la inceputul lunii aprilie din acest an. Designul spatiului a...

- Incepand cu data de 21 august 2018, ora 10:00 va fi activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicația de inscriere in cadrul programului de dezvoltare a activitaților de comercializare a produselor și serviciilor de piața (Comerț și Servicii 2018). Beneficiari Documentația programului se poate consulta…

- „Dupa 8 luni am depus documentele pentru continuarea proiectului de reabilitare a hotelului; in trecut s-a facut partea de structura și am dorit sa continui. Legea imi permite, insa dat fiind faptul ca proiectul este din 2003, nimeni nu-și asuma responsabilitatea sa-mi dea autorizația pe…

- Deputatul PSD de Arad, Adrian Todor, atrage atenția, in mod public, cum ca „situația Aeroportului din Arad e din ce in ce mai critica, din cauza administrației liberale care conduce Consiliul Județean Arad”. „Incompetența liberalilor de la CJA va duce și Aeroportul la faliment, ceea ce a devenit…

- Producatorul de masini sport Porsche AG - o subsidiara a Volkswagen - a anuntat ca primul sau model exclusiv electric se va numit Taycan, iar anul viitor intentioneaza sa lanseze productia de serie a vehiculului care va concura cu Model T de la Tesla, transmit MarketWatch si Reuters, preluate de…

- Operatorul de stat Tarm a anunțat mai multe rute interne in aceasta vara. Astfel, din 11 iunie, Tarom introduce zboruri între Cluj și Iași, iar din 15 iulie, lansează ruta Sibiu - Bucureşti şi retur. Pentru ambele rute, tarifele pornesc de la 40 de euro dus-întors.…

- Operatorul de stat Tarm a anunțat mai multe rute interne in aceasta vara. Astfel, din 11 iunie, Tarom introduce zboruri între Cluj și Iași, iar din 15 iulie, lansează ruta Sibiu - Bucureşti şi retur. Pentru ambele rute, tarifele pornesc de la 40 de euro dus-întors.…