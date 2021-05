Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de volei a Romaniei va debuta joi, 6 mai, in preliminariile Campionatului European 2021. Primele meciuri au loc la Nitra, in Slovacia, informeaza FR Volei. Romania face parte din Grupa E, alaturi de selectionatele Slovaciei, Elvetiei si Albaniei. Initial, calificarile ar…

- Nationala masculina de volei a Romaniei debuteaza, joi, 6 mai, in preliminariile Campionatului European 2021. Primele meciuri au loc la Nitra, in Slovacia, informeaza Federatia Romana de Volei. Romania face parte din Grupa E, alaturi de selectionatele Slovaciei, Elvetiei si Albaniei. Inițial, calificarile…

- Nationala Romaniei va debuta joi in preliminariile Campionatului European de volei masculin 2021, la Nitra (Slovacia), contra Albaniei. Romania face parte din Grupa E, alaturi de selectionatele Slovaciei, Elvetiei si Albaniei. Initial, calificarile ar fi trebuit sa inceapa in vara trecuta,…

- Nationala Romaniei va debuta joi in preliminariile Campionatului European de volei masculin 2021, la Nitra (Slovacia), contra Albaniei. Romania face parte din Grupa E, alaturi de selectionatele Slovaciei, Elvetiei si Albaniei. Initial, calificarile ar fi trebuit sa inceapa in vara trecuta, dar din…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a pierdut primele doua meciuri amicale disputate in compania Greciei, in localitatea elena Vrachati. In prima partida, desfasurata sambata, Grecia s-a impus cu scorul de 3-0 (25-20, 26-24, 25-18), Romania castigand cu 25-23 al patrulea set, disputat suplimentar,…

- Internationalul Adrian Aciobanitei, în vârsta de 23 de ani, a cucerit titlul de campion al Frantei la volei cu formatia AS Cannes la finalul unui meci dramatic contra lui Chaumont.În finala play-off-ului, Cannes a trecut de Chaumont cu scorul general de 2-1. Ultimul meci, însa,…

- Partida dintre Albania și Anglia, programata duminica in grupa I a preliminariilor pentru Campionatul Mondial, risca sa fie amanata din cauza unor probleme de securitate. Anglia debuteaza astazi in preliminarii, pe teren propriu, impotriva reprezentativei din San Marino. Partida e liveSCORE pe GSP.ro!…

- Noul raport UNESCO, publicat ieri, arata ca regia statului Romsilva este incapabila sa protejeze fagetele multiseculare și ca le exploateaza abuziv in mod planificat. Cum de vaccinul AstraZeneca a fost declarat sigur: Trombozele apar și la oameni nevaccinați! ”Ministerul Mediului, prin departamentul…