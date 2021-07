România, de la temperaturi sufocante, la furtuni violente, în următoarele ore Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarea de canicula si anunta ca valul de caldura va fi dublat de furtuni in mai multe zone. In mai multe judete a fost emis cod portocaliu de canicula. Temperaturi vor urca la 38 – 40 de grade, la umbra. Potrivit meteorologilor, pana sambata, valul de caldura va persista in cea […] The post Romania, de la temperaturi sufocante, la furtuni violente, in urmatoarele ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

