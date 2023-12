România de bine. O aplicație electronică va permite aparținătorilor să știe tot despre starea pacienților din spitale Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean din Oradea testeaza o aplicație prin care familiile pacienților vor primi in timp real informații despre starea acestora. Aplicația aflata inca in teste se numește „apartinatori.ro” și este realizata de un grup de trei tineri din IT, oradeni, care muncesc la ea de mai bine de un an. Prin aceasta aplicație se va putea face chiar și o estimare privind durata investigației medicale și tratamentului unui pacient. Aplicația mai are o componenta importanta pentru medici și asistenți: urmarirea fluxului pacienților in cadrul UPU SMURD. Cei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

