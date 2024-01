Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va achizitiona 200 de rachete pentru sistemele PATRIOT, costul fiind de peste un miliard de euro, demersul facand parte dintr-un contract aliat, informeaza un comunicat al MApN. In cadrul acestei achizitii multinationale consolidate, care utilizeaza principiile Initiativei…

- Ministerul Apararii cere incuviințarea Parlamentului pentru o noua achiziție majora: 200 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sisteme antiaeriene Patriot intrate deja in operarea forțelor armate. Programul este estimat la peste 1 miliard de euro, iar avansul de 35% trebuie platit acum pana la final de 2023…

- „Posibila vanzare” catre Guvernul Romaniei de tancuri de lupta principale M1A2 Abrams și echipamentele aferente a fost aprobata de Departamentul de stat al SUA, a anunțat Pentagonul, joi, 9 noiembrie, relateaza News.ro. Este vorba despre vanzarea a 54 de tancuri pentru o suma estimata inițial la 2,5…

- Comisiile pentru aparare ale Parlamentului au aprobat initierea de catre MApN a procedurii de atribuire a acordurilor aferente achizitiei a 32 avioane F-35. Este cea mai scumpa achizitie din istoria Armatei : 6,5 miliarde de dolari pentru 32 de aeronave. Comisiile pentru aparare ale Camerei Deputatilor…