- Ministerul Apararii Nationale a solicitat Parlamentului aprobarea prealabila pentru initierea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie a 150 de transportoare blindate pentru trupe Piranha 5. Costul cumpararii acestor blindate este estimat de MApN la 674 milioane de dolari.

- Ministerul Apararii Nationale a trimis oficial Parlamentului o cerere pentru aprobarea programului de inzestrare a fortelor terestre cu inca 150 de transportoare blindate Piranha, achizitie estimata la 674 milioane de euro, potrivit documentului consultat de site-ul G4Media. Transportoarele blindate…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, dupa intrevederea avuta la Seul cu presedintele Adunarii Nationale, Kim Jin-pyo, ca, alaturi de premierul Nicolae Ciuca, a aratat ca Romania este interesata in dezvoltarea unor proiecte economice majore alaturi de marile…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) prin C.N. Romtehnica S.A., si Compania Elbit Systems Ltd din Israel au semnat marti acordul-cadru de furnizare a produsului „Sistem UAS tactic-operativ clasa II”. Potrivit unui comunicat de presa al MApN, acordul-cadru, care a fost atribuit prin derularea unei proceduri…

- Liderul AUR a declarat ca Romania nu ar trebui sa mai dea „nici macar un leu” guvernului de la Chișinau, deoarece nu facem decat „sa finanțam separatism anti-romanesc, finanțand acea guvernare”. Nici cu ajutoarele pentru refugiații din Ucraina nu mai este de acord Simion, care susține ca jumatate dintre…

- Un exemplar de Piranha cu burta rosie, specie de peste agresiva si extrem de vorace, originara din America de Sud, a fost gasit in apa Crisului Repede, in zona Podului Centenarului din centrul municipiului Oradea. Seful Garzii de Mediu Bihor a confirmat descoperirea si a alertat si alte institutii,…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, miercuri, ca cel de-al doilea convoi cu tehnica militara franceza constand intr-o companie de tancuri Leclerc a ajuns, miercuri, pe calea ferata in gara Voila, judetul Brasov. Potrivit MApN, tehnica militara a intrat in tara in data de 14 noiembrie, pe la punctul…