Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a discutat, luni, cu vice-presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Alain Pilloux, despre oportunitatile de finantare ale programelor europene care debuteaza in acest an, atat prin Planul National de Redresare…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a discutat, luni, cu vice-presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Alain Pilloux, despre oportunitatile de finantare ale programelor europene care debuteaza in acest an, atat prin Planul National de Redresare…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, se va afla in perioada 8-9 iulie la Bruxelles, unde va avea intalniri cu Margrethe Vestager, vicepresedinte al Comisiei Europene si cu echipele tehnice care lucreaza din partea Comisiei pe PNRR si pe viitoarele Programe Operationale.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut in lei, echivalentul a 40 de milioane de euro, catre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), operatorul de distributie a energiei electrice din cadrul Grupului Electrica, a anuntat vineri institutia financiara.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit in mod semnificativ estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2021, prognozand o crestere de 6% in acest an, fata de un avans de 3% cat estima in luna septembrie a anului trecut, se arata intr-un raport publicat…

- ​Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a îmbunatatit estimarile privind evolutia economica a României în 2021, prognozând o crestere de 6% în acest an, fata de un avans de 3% cât estima în luna septembrie a anului trecut, se arata într-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a imbunatatit in mod semnificativ estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2021, prognozand o crestere de 6% in acest an, fata de un avans de 3% cat estima in luna septembrie a anului trecut, se arata intr-un raport publicat…

- Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoria pe termen lung in valuta si moneda locala ale oraselor Bucuresti, Brasov, Oradea si Buzau la ”BBB minus”, perspectivele asociate fiind negative, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Decizia vine dupa ce, luna trecuta, Fitch…