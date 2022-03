România: Cetăţenii ucraineni vor avea permis de şedere şi CNP Cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei vor beneficia de protectie temporara, in baza unei hotarari adoptata in sedinta de vineri a Executivului. “Vor beneficia de protectie temporara pe teritoriul Romaniei strainii si apatrizii care isi aveau resedinta legala in Ucraina si care nu se pot intoarce in conditii sigure si stabile in tara de origine, atat cei care au venit in Romania dupa 24 februarie 2022, cat si cetatenii ucraineni aflati pe teritoriul Romaniei dinainte de izbucnirea conflictului armat. Totodata, vor beneficia de protectie si apatrizii si resortisantii tarilor terte, altele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

