- Primii sportivi din Romania care vor concura la Jocurile Olimpice de iarna de la Beiijing intra in competitie, sambata. Este vorba despre saritorii cu schiurile Andrei Feldorean si Daniel Cacina. Cei doi vor evolua in calificari, incepand cu ora 08.20. De la 11.45, in proba feminina, calificari, va…

- Argeșeni, la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing Astazi are loc deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing 2022. Din delegația Romaniei fac parte și trei argeșeni – Ciprian Daroczi, Raul Dobre și Mihai Tentea, la Bob 2 persoane. Ei sunt coordonați de alți doi musceleni, antrenorul Iulian…

- Astazi, are loc deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing 2022. Din delegația Romaniei fac parte și trei argeșeni – Ciprian Daroczi, Raul Dobre și Mihai Tentea, la Bob 2 persoane. Ei sunt coordonați de alți doi musceleni, antrenorul Iulian Pacioianu, ajutat de Mihai Pacioianu. In delegație…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing vor incepe azi, cu o ceremonie care se va desfasura pe Stadionul National al Chinei. De la eveniment vor lipsi conducatori Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Estonia, Marea Britanie, Kosovo, Lituania, Taiwan si SUA. Aceștia boicoteaza diplomatic Jocurile Olimpice,…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing vor incepe vineri, cu o ceremonie care se va desfasura pe Stadionul National al Chinei. De la eveniment vor lipsi conducatori din Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Estonia, Marea Britanie, Kosovo, Lituania, Taiwan si SUA, tari care au anuntat ca boicoteaza…

- Trei argeșeni vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing care se vor desfașura in perioada 4-20 februarie. Mihai Tentea, Ciprian Daroczi și Raul Dobre sunt sportivii de la CS Muscelul Campulung care vor concura la Jocurile de iarna, in proba de bob 2 și 4 masculin. Cei trei sunt…

- Aproape jumatate din delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing sunt studenti sau absolventi ai Universitatii Transilvania din Brasov. Romania va fi reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing 2022 de 22 de sportivi si 12 antrenori. Dintre acestia, 16 sunt studenti sau…

- Peste 20 de sportivi romani vor participa la Jocurile Olimpice de Iarna.Raluca Stramaturaru, de la sanie, va fi port drapel, iar patinatoarea Mihaela Hogas este ultima care a obtinut calificarea Desi, ca de obicei, nu au sperante chiar foarte mari, sportivii romani se pregatesc pentru participarea…