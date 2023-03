Stiri pe aceeasi tema

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”. Decizia vine dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor de la sud de Dunare. „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele…

- Romania a caștigat in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata a produsului „Placinta Dobrogeana“, dupa aproape doi ani de lupta cu vecinii de la sud de Dunare.

- Aleșii romanilor, deputații și senatorii, conform statutui, merg in cele doua Camere legislative ale Parlamentului Romaniei pentru a apara drepturile cetațenești ale celor care ii voteaza la alegerile parlamentare. Cel puțin așa ar trebui sa funcționeze totul intr-un stat democratic, așa cum se pretinde…

- Kievul a inceput lucrarile de dragare pe canalul Bastroe. Antena 3 CNN a prezentat primele imagini cu vasele ucrainene sapand. In plin razboi in Ucraina, este reactivata disputa privind Canalul Bastroe. Ministerul de Externe de la București a anunțat ca Romania se opune intenției Ucrainei de a face…

- Cosmin Moți, 38 de ani, directorul tehnic al multiplei campioane a Bulgariei, Ludogorets Razgrad, a detaliat pentru Libertatea ce a observat de mai bine de un deceniu in țara de la sud de Dunare și a marturisit ca nu are de gand sa revina prea curand in țara natala. Cosmin Moți este, probabil, cel mai…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a criticat dur Austria pentru ca la Consiliul JAI s-a impotrivit admiterii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, potrivit News care cotidianul austriac „Kurier”. „Nu numai ca mi-as fi dorit o decizie diferita astazi, in care Bulgaria si mai ales Romania…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei și Bulgariei in Consiliul Justiție și Afaceri…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat miercuri seara, intr-o conferinta de presa cu liderul PPE, ca ministrul de interne al tarii sale are „un nou calendar pentru primavara urmatoare” in ceea ce priveste aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen. Refuzul Austriei de a nu permite Romaniei sa…