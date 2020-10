Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Radoi a facut multe schimbari si mizeaza pe Ianis Hagi din primul minut. Dupa dezamagirea din Islanda, Romania merge in Norvegia pentru a incerca sa mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care inseamna și ratarea ultimei șanse…

- Norvegia și Romania se infrunta duminica, de la ora 19:00, in runda cu numarul 3 din grupa 1 a Ligii B din Nations League. Partida poate fi urmarita liveTEXT cu foto pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Celalalt meci din grupa, Irlanda de Nord - Austria, se joaca la ora 21:45. ...

- Romania joaca astazi al doilea meci din Liga Natiunilor, in Austria, contra favoritei grupei. Partida este programata in aceasta seara, de la ora 21:45, la Klagenfurt. In prima etapa, „tricolorii” au terminat la egalitate in fata Irlandei de Nord, scor 1-1. In vreme ce adversara de luni a obtinut o…

- Portarul nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a fost prezent duminica seara intr-o conferinta de presa și a prefațat meciul cu Austria, programata luni. El a spus ca tactica formatiei pregatite de Mirel Radoi va fi aceeasi din partida cu Irlanda de Nord. Mai exact sa aiba posesia mingii cat mai…

- Selectionerul Romaniei, Mirel Radoi, a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca rezultatul meciului cu Irlanda de Nord, 1-1, a fost o nedreptate. El spera ca formatia sa sa recupereze punctele in partida de luni, cu Austria. „Au simtit cu totii ca a fost o nedreptate cu Irlanda de Nord.…

- Selecționerul Austriei, Franco Foda, va alinia o echipa diferita la Klagenfurt contra Romaniei, fața de cea din fața Norvegiei, echipa pe care a invins-o cu 2-1. „Mai intai sa ne recuperam și apoi sa aleg cea mai buna formula pentru a caștiga și luni”. Favorita grupei noastre din Liga B a Nations League…

- Selectionata Austriei a invins echipa Norvegiei cu scorul de 2-1, vineri, la Oslo, intr-un meci din Grupa 1 a Ligii B a Ligii Natiunilor la fotbal, din care face parte si nationala Romaniei. Pentru oaspeti au inscris Michael Gregoritsch (35) si Marcel Sabitzer (54 - penalty), in timp ce golul scandinavilor…

- Fotbalistul David Alaba, proaspat castigator al Ligii Campionilor cu Bayern Munchen, nu va fi menajat de selectionerul echipei Austriei, Franco Foda, fiind inclus in lotul pentru meciurile cu Norvegia si Romania din Liga Natiunilor, ce vor avea loc pe 4 septembrie, la Oslo, respectiv 7 septembrie, la…