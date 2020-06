Romania: Astazi este Ziua Drapelului National. Mesajul premierului Ludovic Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 iunie, Romania sarbatorește Ziua Drapelului National. Data a fost stabilita prin Legea nr.96 din 20 mai 1998, in amintirea zilei cand, in timpul Revolutiei de la 1848, tricolorul rosu-galben-albastru a devenit simbol de țara. Ziua Drapelului Național a fost instituita pentru a marca ziua…

- Guvernul a anunțat, sambata, ca premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea maștii de protecție in incinta și 500 de lei pentru fumat in spațiu inchis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție…

- „Țarile membre pot sa acceseze sume mari de bani cu condiția oferirii de garanții. Romania va oferi garanții de pana la 400 milioane de euro și va beneficia, dupa calculele noastre, de o suma intre 3 și 5 miliarde de euro din cele 100 de miliarde, suma totala pusa la dispoziție. Guvernul va plati șomaj…

- „Guvernul nu are ce sa spuna ca a facut pe economie . Eu voiam sa vorbim de economie și aș vrea sa vorbesc pe ințelesul unui patron de firme de pompe funebre. Ei sunt ultimii specialiști promovați de domnul Orban și vrau sa spun ca astazi avem o slujba de pomenire pentru anumite domenii din Romania,…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a facut o serie de declarații in cadrul unei scurte conferințe de presa susținuta la Vama Albița cu prilejul intoarcerii cadrelor medicale din vizita in Republica Moldova. Acesta a vorbit despre sezonul estival și...

- Ziarul Unirea Ce tip de șomaj tehnic se prelungește dupa 1 iunie: Peste 700.000 de romani iși vor cauta de lucru. Anunțul premierului Orban Executivul cauta resurse financiare pentru reluarea activitații economice, dar și masuri de ajutor pentru companii, ca sa poata plati angajații reveniți la munca,…

- Serviciul de Protecție și Paza celebreaza astazi 30 ani de la inființare, perioada in care, prin profesionalismul, curajul și inalta ținuta a personalului sau și-a consolidat misiunea de pilon al siguranței naționale. Parte a Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, alaturi…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut in mod public premierului Ludovic Orban sa nu atace la Curtea Constitutionala legea darii in plata, dar si sa amane, prin Hotarare de Guvern implementarea liberalizarii preturilor la utilitati.