- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru acreditarea noului ambasador al Romaniei pe langa Uniunea Europeana, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale . Șeful statului a desemnat-o pe Iulia-Raluca Matei, pana in prezent secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor…

- Delegația Romana PSD din Parlamentul European solicita ca dezbaterea de la Bruxelles pentru Ghidul intern privind comunicarea incluziva sa fie una responsabila și care sa nu puna intre paranteze credibilitatea construcției europene. „Dorința de a susține diversitatea in cadrul Uniunii Europene este…

- Creșterile prețurilor la energie nu sunt cauzate in principal Green Deal sau Fit for 55, este un context cu totul și cu totul mai larg din punct de vedere international, precum și anumite jocuri dinspre Est, de la Gazprom, și cererea crescuta in Asia, a spus Cristian BUȘOI, Președintele Comisiei pentru…

- S-a stins din viata ex-ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Emil Ciobu, doctor in științe filosofice, conferențiar universitar, care a activat la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din cadrul USM (FRIȘPA).

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European s-a pronuntat joi in favoarea unei actiuni in justitie impotriva Comisiei Europene in legatura cu ceea ce considera ca este un esec in nesanctionarea incalcarii legislatiei de catre statele membre ale Uniunii Europene, transmite vineri dpa.…

