Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare tricou din lume, o replica a echipamentului echipei nationale de rugby a Romaniei, a fost expus, sambata, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, articolul fiind omologat si de Cartea Recordurilor.

- Un pranz cald pentru cei mai triști ca noi. Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului așa le vine in ajutor persoanelor nevoiașe din sectorul Centru al Capitalei. Acțiunea de caritate se desfașoara de aproape jumatate de an. In tot acest timp, A.S.I.C.S.

- Meciul cu numarul 3 pentru Dinamo in play-off-ul Ligii 2, contra Oțelului Galați, este programat pe 7 aprilie la ora 20:30, pe Stadionul "Arcul de Triumf". Partida va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Biletele in galerie s-au epuizat Mai sunt 1.300…

- Dinamoviștii se pregatesc de meciul de duminica, de la ora 12:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, contra celor de la Gloria Buzau, prima etapa de play-off. Dinamo - Gloria Buzau va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport Ovidiu Burca, 43 de ani, a reaprins speranțele…

- Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) a emis brevetul pentru mixtura de asfalt, fabricata din plastic reciclat și deșeuri navale (grit). Inventia apartine cercetatorilor Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati.

- Dinamo se falește ca e primul club care reușește sa joace pe „Arcul de Triumf”, dar sufera din punct de vedere organizatoric inaintea meciului cu Unirea Constanța de luni, programat pe arena de langa Manastirea Cașin. Cu patru zile inaintea partidei, liderii DDB și-au dat seama ca au nevoie de doi voluntari…

- Peste 20 de presedinti de federatii sportive nationale s-au intalnit, joi, la sediul COSR, pentru a discuta problemele financiare cu care se confrunta, iar la reuniune si-a facut aparitia si Eduard Novak, ministrul Sportului fiind de acord sa participe si la o intrevedere cu toti liderii coalitiei…

- Eduard Novak, 46 de ani, cele care este ministrul Sportului, a ramas fara permis de conducere pentru o perioada de 90 de zile. Novak a fost surprins pe 3 iunie 2022 conducand cu o viteza de 148 km/h pe șoseaua de centura a Brașovului, unde limita maxima este de 90km/h. Ministrul conducea un automobil…