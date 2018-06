Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- In perioada 2007 - 2017, cel mai semnificativ declin al investitiilor (din sectorul public si din cel privat) ca procent din PIB s-a inregistrat in Letonia (19,9% in 2017 fata de 36,4% in 2007, sau minus 16,5 puncte procentuale), Grecia (minus 13,4 puncte procentuale), Estonia (minus 12,9 puncte…

- Anul trecut, 2,8% dintre angajatii din Uniunea Europeana, cu varste cuprinse intre 15 si 74 de ani, lucrau mod obisnuit de acasa, cel mai ridicat procent fiind in Luxemburg (10%) iar cel mai scazut in Romania (0,3%), Letonia (0,5%), Croatia (0,8%), Cipru (0,6%) si Lituania (0,9%). De asemenea,…

- Unul din cinci romani nu iși permite cheltuieli esențiale pentru bugetul familiei. Cu toate acestea, fața de 2016, situația s-a ameliorat, romanii ajungand inaintea grecilor la capitolul deprivare materiala. Surpriza in statisticile Eurostat privind deprivarea materiala a europenilor. Ponderea romanilor…

- Cele mai mici rate de ocupare a fortei de munca au fost inregistrate in Grecia (38,3%), Luxemburg (39,8%), Croatia (40,3%), Slovenia (42,7%) si Romania (putin peste 43%). La polul opus, rata cea mai inalta de ocupare a locurilor de munca pentru aceasta grupa de varsta a fost observata in Suedia (76,4%),…

- Estonia, Danemarca si Romania sunt statele din Uniunea Europeana cu cea mai scazute dependenta fata de importurile de energie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat.Astfel, ponderea importurilor in necesarul de energie a fost de numai…

- "Din punct de vedere al numarului de persoane decedate in accidente rutiere la un milion de locuitori, Romania se clasifica acum pe locul 2, dupa Bulgaria, cu 97 de victime, mult peste limita europeana: Spania si Danemarca- 37 de victime, Olanda- 33 de victime, Suedia- 27, Marea Britanie- 28. Surprinzator…

- Bulgaria si România au înregistrat în 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de Eurostat