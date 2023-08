Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (PNL), a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca Romania are posibilitatea sa devina in 2027 principalul furnizor de gaze al Europei, prin exploatarile din proiectul Neptun Deep.„Potentialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu saluta intrarea in faza de dezvoltare a celui mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre, Neptun Deep. Planul de dezvoltare a zacamintelor Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep a fost confirmat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.…

- Proiectul Neptun Deep va contribui la viitorul securitatii energetice in Romania si in regiune si va avea o contributie la bugetul de stat estimata in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom."Neptun Deep este un proiect strategic atat pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit in deschiderea evenimentului prilejuit de demararea proiectului de dezvoltare a zacamantului Neptun Deep din Marea Neagra și la un moment dat a facut o gafa. Vorbind despre importanța proiectului Neptun Deep, premierul Marcel Ciolacu a spus ca acesta este o colaborare…

- ”Suntem astazi martorii momentului in care Romania face pasul decisiv spre independenta sa energetica! Gazul din Marea Neagra este chiar combustibilul care ne va duce catre realizarea acestui obiectiv strategic. Milioane de familii si sute de mii de firme romanesti asteapta asta de atata vreme.…

- Romania va deveni cel mai mare producator de gaze naturale din Uniunea Europeana și va fi independenta energetic. E promisiunea companiei OMV Petrom, care impreuna cu Romgaz anunța exploatarea zacamintelor din Marea Neagra.

- OMV Petrom a luat decizia finala de investitie pentru proiectul Neptun Deep si, impreuna cu partenerul sau Romgaz, aproba planul de dezvoltare. Se estimeaza ca proiectul Neptun Deep va furniza un volum brut total de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, care va fi impartit in mod…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand…