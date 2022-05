Stiri pe aceeasi tema

- EBU (Uniunea Europeana de Radio și Televiziune) a transmis printr-un comunicat oficial ca juriile din șase țari ar fi fost eliminate din calculul notelor finale pentru melodiile concurente din cauza unor neregularitați. Comunicatul nu menționeaza explicit cele șase țari, dar o publicație specializata…

- VIDEO| Eurovision 2022: Ucraina, marea caștigatoare a concursului. Pe ce loc s-a clasat Romania VIDEO| Eurovision 2022: Ucraina, marea caștigatoare a concursului. Pe ce loc s-a clasat Romania Așteptarile au fost confirmate și grație votului publicului Ucraina a caștigat Eurovision 2022. Sprijinul pentru…

- Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.…

- Sportiva legitimata la CS Karate Bistrița, Adriana Antoneac, a caștigat medalia de bronz de la Campionatul European de Karate. Competiția a fost organizata in Polonia, la Tarnow. Bistrițeanca a participat la Campionatul European de Karate pentru adulți. Romania a fost reprezentata la aceasta competiție…

- "Minele navale ucrainene vor ajunge in Romania in 4 zile", a transmis Ministerul Apararii, citat de agenția RIA Novosti.Anunțul vine dupa ce autoritațile turce au intrat in alerta, ca urmare a faptului ca 2 astfel de mine au ajuns in zona stramtorii Bosfor. Una dintre ele a fost detonata de specialiști,…

- "S-au inceput anumite demersuri si sunt ferm convins. Ucraina trebuie ajutata si trebuie ajutata mult mai mult decat au facut-o tarile europene in acest moment. Si Uniunea Europeana trebuie, in acest moment, cel putin pentru Polonia, Romania si mai ales pentru Republica Moldova, sa gasesca un mecanism…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj de ultima ora. Președintele țarii noastre a declarat in urma cu puțin timp ca Romania sprijina Ucraina si Moldova pentru integrarea in Uniunea Europeana. Iata care a fost mesajul postat de președintele Romaniei pe rețelele de socializare!

- Ucraina s-ar putea sa nu i se permita sa participe la concursul de muzica Eurovision 2022 dupa scandalul cu interpreta Alina Paș, care a vizitat Crimeea, a declarat pentru Pervii kanal Nikolai Cernotițki, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Naționale Publice de Televiziune și Radio…