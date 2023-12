Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene impune sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de instituție, conform Agerpres. Curtea, cu sediul la Luxemburg, constatase deja incalcarea de catre Romania a dreptului…

- In contextul problemelor financiare cu care se confrunta compania din cauza crizei provocate de razboiul din Ucraina, administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” angajeaza un credit de 150 milioane de euro pentru asigurarea capitalului de lucru. Criza provocata de razboiul din Ucraina a dus la o…

- Decizie a Curții de Justiție a UE: Fara simboluri religioase la locul munca. Masura ar trebui sa fie aplicata tuturor confesiunilor religioase Decizie a Curții de Justiție a UE: Fara simboluri religioase la locul munca. Masura ar trebui sa fie aplicata tuturor confesiunilor religioase Marți, Curtea…

- Comisia Europeana (CE) recomanda oficial țarilor membre ale Uniunii Europene sa inceapa negocierile de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la UE. Anunțul a fost facut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. CE prezinta astazi raportul in care s-a analizat cit de bine a indeplinit…

- Pana la sfarșitul acestui an, vor fi debursate alte 105 milioane de euro destinate Fondului de reducere a vulnerabilitații energetice, transmite MOLDPRES . Acest lucru este prevazut de Amendamentul nr. 2 la Acordul de finantare dintre Guvernul Republicii Moldova si Comisia Europeana privind Contractul…

- In privința aderarii Romaniei la Schengen, Eugen Tomac se arata convins ca acest lucru nu se va intampla in 2023 și poate chiar nici in 2024. Ii intereseaza europarlamentarele, n-au niciun apetit pentru Schengen, spune europarlamentarul. „Legat de chestiunea Schengen nu pot sa nu va spun ca aceasta…

