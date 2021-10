Comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, a discutat joi la telefon cu ministrul Sanatații, Cseke Attila, despre situația grava in care se afla țara noastra. ”Astazi l-am sunat pe ministrul roman al Sanatații, Cseke Attila, pentru a-i oferi sprijinul in situația dificila prin care trece Romania din cauza pandemiei. Este o provocare foarte reala. Lucram pentru a ajuta Romania și toate statele membre aflate in nevoie”, a transmis comisarul european pe Twitter. Today I called ???????? Health Minister Attila-Zoltan Cseke to offer my support for the difficult situation with #COVID19 in…