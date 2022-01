Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea centrului de vaccinare al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu a fost suspendata temporar de joi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Mihaela Ticleanu. Potrivit acesteia, decizia de suspendare a activitatii centrului a fost bazata pe faptul ca in ultima perioada…

- Activitatea Centrului de vaccinare al Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu a fost suspendata temporar, incepand de astazi, 13 ianuarie 2022. Decizia de suspendare a activitații centrului a fost bazata pe faptul ca in ultima perioada a scazut mult adresabilitatea, dar și pe necesitatea inființarii…

- Centrul de vaccinare al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu va fi deschis de Craciun, dar și in primele doua zile ale anului 2022. Programul dupa care va funcționa Centrul de vaccinare va fi urmatorul: pe 25.12.2021 și pe 26.12.2021, dar și pe 01.01.2022 și pe 02.01.2022 va fi deschis intre orele…

- Zilele acestea, intrebarea daca pot romanii care s-au vaccinat anti-Covid in strainatate sa faca doza a treia in Romania, insoțita de intrebarea cum iși pot scoate aceștia certificatul verde Covid, a fost adresata frecvent. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca acești romani…

- Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu efectueaza, la cerere și contra cost, testare RT-PCR pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 chiar și in zilele de weekend. SJU Targu-Jiu vine in sprijinul gorjenilor care au nevoie de rezultatul unui test molecular RT-PCR pentru infecția cu COVID-19, prin…

- In prezent, in Romania, 800 de persoane sunt anchetate in cadrul a 300 de dosare penale deschise in legatura cu obținerea de certificate de vaccinare false. Cel mai recent caz de acest fel a fost descoperit la centrul Neghinița din sectorul 2 al Capitalei. in acest context, autoritațile au gasit soluții…

- Gorjenii care doresc sa se vaccineze se pot prezenta zilnic la Centrul de Vaccinare al Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu, chiar daca nu au programare pe platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. Centrul de vaccinare din cladirea Dispensarului TBC de la cladirea SJU Targu-Jiu,…

- Peste 100 de pacienti suspecti sau confirmati cu noul coronavirus sunt internati, in prezent, in cele trei locatii ale Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu, a informat, luni, purtatorul de cuvant al unitatii, Mihaela Ticleanu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, cei mai multi bolnavi…