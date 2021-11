România a surclasat Olanda, la Rugby Europe Championship Nationala de rugby a Romaniei a invins reprezentativa Țarilor de Jos, cu scorul de 56-15 (28-10), sambata, in ultimul ei meci din editia 2021 a Rugby Europe Championship. Partida a avut loc pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti.”Stejarii” au reusit opt eseuri, prin Marius Simionescu (10), Ionut Dumitru (20, 57), Ovidiu Cojocaru (31, 43), Hinckley Vaovasa (34, 48) si Florin Bardasu (79), toate transformate de Daniel Plai (11, 21, 32, 35, 44, 49, 58, 80).Oaspetii au marcat si ei doua incercari, prin Koen Bloemen (26) si Daan van der Avoird (74), prima transformata de Mees… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de rugby a României s-a impus, sâmbata, pe Stadionul Arcul de Triumf, în fața selectionatei Olandei, în ultimul meci al editiei 2021 a Rugby Europe Championship, scor 56-15.Echipa României pentru aceasta confruntare a fost urmatoarea:1. Constantin…

- Subprefectul de Timis, Ovidiu Draganescu, care are si atributii de prefect, a declarat ca singura alternativa pentru ca spitalele sa aiba incalzire este sa treaca pe surse bazate pe energie electrica, insa acest lucru ar insemna supraincarcare si poate duce la tragedii cum au fost cele de la Piatra…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, afirma ca primarul Dominic Fritz si presedintele CJ Timis, Alin Nica, ar trebui sa mearga impreuna la Bucuresti si sa rezolve problema de la Colterm. Iar pana nu gasesc solutii, sa nu se mai intoarca in Timisoara, a adaugat liderul PSD. Alfred Simonis il considera…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- Emanciparea fara o indrumare consecventa isi arata marile neajunsuri in criza de constiinta si de identitate a actualei Romanii. Fascismul si comunismul au fost intii de toate expresia unei atari crize. Cele doua regimuri au distrus sansa de emancipare a individului, dar mai ales au profitat imens de…

- Glovo deschide 11 noi Micro Fulfillment Centers (MFC) in Romania, dintre care cinci in București, doua in Brașov, doua in Cluj-Napoca, unul in Iași și unul in Timișoara. Pana la finalul lui 2021, Glovo planuiește sa mai deschida inca trei unitați care vor asigura livrarea express pentru mai multe categorii…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…

- Federația Romana de Ciclism, alaturi de Auchan, in calitate de partener principal, anunța o serie de competiții dedicate amatorilor la Turul Ciclist al Romaniei, care se desfașoara intre 31 august și 5 septembrie. Trei dintre competiții sunt dedicate copiilor – la Timișoara, Deva și…