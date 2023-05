Stiri pe aceeasi tema

- Romania, reprezentata de Theodor Andrei, nu s-a calificat in finala Eurovision 2023. Cantarețul a interpretat pe scena o versiune ușor diferita a piesei, fața de varianta din Selecția Naționala. Iata care sunt rezultatele semifinalei 2 de la Eurovision 2023 - țarile care intra in finala de sambata,…

- Filmul Everything Everywhere All at Once a fost marele castigator al celei de a 95 a gale de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde aceasta pelicula regizata de cineastii Daniel Kwan si Daniel Scheinert a castigat sapte trofee, inclusiv la categoria cel mai bun lungmetraj,…

- Dezastrul provocat de cutremurul din Turcia l-a dus direct sub ruine pe un baiat din SIria, care a fost salvat de echipele de la fața locului. Imediat dupa insa, a avut parte de momentul vieții lui, cand și-a indeplinit cel mai mare vis. Baiatul s-a intalnit cu Cristiano Ronaldo și a fost in culmea…

- Regretatul Mihai Șora s-a stins din viața cu o mare durere in suflet. Marele filosof și eseist roman a fost foarte activ pe rețelele de socializare in timpul vieții, acolo unde a impartașit nenumarate amintiri cu internauții, printre care și o poveste dura care l-a apasat mereu. ,,Orele urmatoare au…

- DUMINICA: Spectacolul „Povestea lui Pinocchio”, dupa celebra poveste scrisa de Carlo Collodi, pe marele ecran al cinematografului din Alba Mall DUMINICA: Spectacolul „Povestea lui Pinocchio”, dupa celebra poveste scrisa de Carlo Collodi, pe marele ecran al cinematografului din Alba Mall Hai la teatru…