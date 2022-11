Stiri pe aceeasi tema

- Cultivarea tutunului, fabricarea, distribuirea și utilizarea țigaretelor, chiar și eliminarea deșeurilor rezultate din industria tutunului, ne afecteaza sanatatea. Iata cat de mult. „Țigarile otravesc oamenii și planeta!”, atrag atenția specialiștii in cea mai recenta campanie de conștientizare,…

- O parte din medicamentele fabricate in țara ar putea sa dispara de pe piața. Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) explica motivele care ar putea duce la aceasta situație. „O parte din medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, deoarece…

- Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale.Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care reuneste 19 fabrici, atrage atentia ca o parte din medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, ca urmare a exploziei preturilor la utilitati, materii prime si materialele si solicita autoritatilor…

- Doua cutremure cu magnitudinea 3,2 pe Richer s-au produs in zona seismica Vrancea, judetele Vrancea si Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism s-a inregistrat la ora locala 2:01, in judetul Vrancea, la o adancime…

- Un cutremur insemnat s-a inregistrat in aceasta seara in Romania, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs in Muntenia, Dambovița un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 45.434 km. Seismul…

- Cutremur in Romania, 11 septembrie 2022, la ora 07:41:39 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 115km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km S de Bacau, 95km E de Brasov, 103km V de Galati,…

- Vinarsul este o bautura spirtoasa de tradiție, care se fabrica in Romania de cateva sute de ani. Deși la origine nu este un produs romanesc, vinarsul a intrat in tradiția noastra și astazi este considerat un produs alcoolic de excepție.