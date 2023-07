Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Alexia Ioana Tatu a debutat cu o victorie la simplu feminin, 4-6, 6-0, 6-2 pe Yelena Lebeau (Franta), duminica, in prima zi a Festivalului Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia) - FOTE 2023.Tatu, legitimata la TEN Club Tenis Buzau,…

- Sportivii romani au cucerit sase medalii, una de aur, doua de argint si trei de bronz, sambata, in prima zi a Campionatelor Balcanice de atletism pentru seniori de la Kraljevo (Serbia), anunța Agerpres.Turcia conduce in clasament, cu 4-4-4, urmata de Serbia, 4-4-2, Grecia, 3-2-2, etc. Romania se…

- PROGRAM… Festivalul “Hora din strabuni” va aduce anul acesta la Vaslui formații din noua țari: Cipru, Turcia, Grecia, Serbia, Georgia, Coreea de Sud, Columbia, Irak și Mexic. Nu vor lipsi, desigur, ansamblurile folclorice din Romania și nici artiști consacrați de muzica populara. Festivalul va incepe…

- Numarul mediu de ore lucrate pe saptamana in Europa variaza considerabil. Țarile cu cel mai mare numar de lucratori cu fracțiune de norma raporteaza saptamani de lucru medii mai scurte, transmite Euronews, citata de Rador. Cate ore lucrezi pe saptamana? Date noi de la Eurostat, biroul oficial de statistica…

- CSS - CSM Targoviște va trimite 5 sportivi la Campionatul Balcanic de Judo U13, de la Sibiu, care se va disputa in perioada 16-18 iunie 2023. Cei care vor reprezenta Romania la aceasta competiție, din partea clubului, sunt: Banu Anca (F, 28 kg), Rizon Darius (M, 30kg), Pechea Marius (M, 42 kg), Cirstina…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut marti bancilor din zona euro cu operatiuni in Rusia sa se retraga rapid din aceasta tara, un indemn explicit rar din partea institutiei financiare, facut la mai mult de un an de la invazia rusa in Ucraina, transmite Reuters. ”Cred ca este important ca bancile sa…

- A devenit o tradiție ca in prima saptamana a lunii august, la Vaslui sa aiba loc Festivalul Internațional de Folclor „Hora din strabuni”. Organizat bienal și ajuns la a VIII-a ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 2-6 august 2023, avand anunțate ansambluri folclorice din Serbia, Turcia, Cipru,…

- Mulți dintre romani și-ar dori sa viziteze cele mai mari și mai frumoase orașe din Europa și nu numai, insa din cauza distanței și, de cele mai multe ori, din cauza prețurilor foarte mari, planurile acestora sunt zadarnicite. Asta nu inseamna ca pentru ei nu exista soluții pentru a petrece un sejur…