- Emil Boc nu este de acord cu masurile de relaxare, cu toate ca rata de infectare cu COVID-19 este in continua scadere. ”Daca ma uit puțin spre Europa, este un tsunami, este un val care vine și cam așa a fost de care fiecare data. Ce inseamna? Inca nu am scapat de pandemie. Ultimul val, din nefericire,…

- Infrastructura de distributie a energiei electrice in Portul Constanta va fi modernizata printr-un contract de finantare in valoare de peste 113 milioane de lei, cu fonduri europene, a informat miercuri conducerea Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM), conform agerpres. Potrivit…

- Potrivit unui comunicat al Comisiei Eurpene, Romania NU se afla printre statele unde exista risccul intreruperii alimentarii cu gaze narurale. „Sunt state care au un nivel al stocurilor foarte bun, cum ar fi Franta, Italia. Alte state au stocuri mai reduse, aici fiind inclusa si Romania, insa cazul…

- Alte 1573 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 15 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 7-Italia, 3-Germania, 2-Romania, 2-Franța, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 9376. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara…

- Alte 2068 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 14 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Germania, 2-Franța, 2-Italia, 2-Romania, 2-Rusia, 1-Marea Britanie, 1-Turcia, 14-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 9965.…

- Tarile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent in trimestrul al doilea au fost Franta (sase miliarde euro), Grecia (4,7 miliarde euro) si Romania (4,6 miliarde euro), arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit agerpres.ro. Conform acestor date, in perioada aprilie-iunie 2021,…

- Romania a devenit ”oaia neagra” a Uniunii Europene și raportam mult mai multe cazuri de Covid-19 fața de țari cu o populație mult mai mare. Daca in valurile doi și trei ne uitam ingroziție catre Spania, Italia sau Franța, in acest val patru al pandemiei, Romania depașește toate țarile din Uniunea…

- Reprezentantii Teatrului „Luceafarul" anunta o serie de exclusivitati nationale in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar Iasi (editia a XIV-a), eveniment care va incepe de la 1 octombrie si care, pentru 10 zile, reuneste artisti din 11 tari. Astfel, festivalul din acest…