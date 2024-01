Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au ajuns, la finele lunii decembrie 2023, la 59,77 miliarde euro, in crestere cu 1,48% fata de nivelul de 58,894 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 si de 46,636 miliarde euro la 31 decembrie 2022, informeaza BNR printr-un comunicat, relateaza Agerpres.In…

- Comisia Europeana a primit vineri cereri de plata in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta din partea a trei state membre, Cipru, Romania, Slovacia. In cazul Romaniei, a treia cerere de plata in cadrul acestei facilitati este in valoare de 2 miliarde de euro, in granturi si imprumuturi (fara…

- Cat aur și ce avere mai are Romania? Banca Naționala a facut marele anunțRezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au scazut la 58,186 miliarde euro, la 31 octombrie 2023, fata de 59,238 miliarde euro la 30 septembrie 2023.”La 31 octombrie 2023, rezervele valutare la Banca Nationala…

- Sase miliarde de euro de la CE pentru acces mai usor la servicii de diagnostic si tratament pentru pacientii cu cancer, AVC, politrauma si arsi gravi (MS)Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca Romania va primi aproximativ 6 miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru acces mai usor la servicii…