România a importat zaharuri şi produse zaharoase de peste 83 de milioane de euro, în primul trimestru Romania a importat zaharuri si produse zaharoase de 83,02 de milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES. Valoarea importurilor de zaharuri si produse zaharoase a totalizat 68,92 milioane de euro in primele trei luni ale anului trecut. Pe de alta parte, in perioada analizata exporturile de astfel de produse au fost in valoare de 7,84 milioane de euro, aproape la jumatate fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand au depasit 14,08 milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

