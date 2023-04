Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost aleasa membru in Comisia pentru Statutul Femeii (CSW), pentru perioada 2024-2028, anunța, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Romania a reușit sa caștige alegerile avand drept contracandidat Rusia.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, are o prima reacție dupa declarațiile purtatorului de cuvant al MAE rus.Context: Deranjata de o declaratie a ministrului roman de externe Bogdan Aurescu, care a spus, luni, la Bruxelles, ca asa-numita limba moldoveneasca nu exista, ci este un construct artificial…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dezvaluit ca prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, in plin razboi al Rusiei contra Ucrainei, cerea ca Romania sa blocheze la granița cerealele ucrainene. Un atac din partea lui Rares Bogdan este ca si unul venit de la Sputnik, a mai spus ministrul. Reactia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a luat decizia de a suspenda activitatea Centrului Rus pentru Cultura și Știința din Romania. Ambasadorul rus la București a fost chemat la MAE pentru a fi notificat asupra acestei decizii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, inainte de participarea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, ca in acest context va recomanda propunerea pentru un regim separat de sanctiuni, pentru incercarile de destabilizare a Republicii Moldova de catre Rusia. Fii la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit astazi la telefon cu cu omologul din Lituania, Gabrielius Landsbergis, in condițiile in care Romania urmeaza sa isi reia, anul acesta, participarea la misiunile de politie aeriana din regiunea Marii Baltice.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, context in care a pledat pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii, si a aratat…

- NATO a adus in Romania aeronave AWACS, care vor monitoriza in timp real evoluțiile de pe frontul din Ucraina. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat, intr-o intervenție la Digi24, ca avioanele intaresc alianța NATO in operațiunea de culegere a informațiilor de pe front, totul de…