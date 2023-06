România a exportat anul trecut produse din tutun in valoare de 1,48 miliarde euro ”Conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum tigarete si consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o crestere de 140 de milioane de euro fata de anul anterior. BAT Romania, cel mai mare jucator de pe piata locala a tutunului, exporta circa 70% din volumele produse la Ploiesti, unde se afla a doua cea mai mare fabrica din Europa a grupului si unde s-au investit pana in prezent peste 500 de milioane de euro”, anunta producatorul BAT.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor recent publicate de Institutul Național de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o creștere de 140 de milioane de euro…

- ”Piata de ecommerce din Romania devine tot mai puternica in Europa de Sud-Est, cu o crestere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025”, potrivit datelor din eBook eCommerce Growth Strategies, cel mai mare raport de date si…

- In acelasi timp, importurile au crescut cu 2,4-, la 39,904 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale este mai mic cu 11,8- fata de perioada similara a anului trecut. Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4-, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4-, la 39,904…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- In anul 2022, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68,5%, in creștere fata de anul anterior cu 1,4 puncte procentuale, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. In anul 2022 populatia activa a Romaniei era de 8,270 milioane de persoane, din care 7,806…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primele doua luni ale anului s-a redus cu 5%, situandu-se la 4,385 miliarde de euro, in scadere cu 232 milioane euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date ieri…

- Deficitul balantei comerciale a fost de 31 miliarde de euro, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022, in crestere cu 45,2% (+9,654 miliarde de euro) fata de valoarea inregistrata in acelasi interval din 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate la inceputul acestui an.…