Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi,...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat la Brașov, a afirmat ca autoritațile locale vor fi nevoite sa gestioneze un numar crescut de cazuri de coronavirus.Aflat la Brașov, județ aflat astazi pe locul 3 in topul creșterilor de COVID-19 in 24 de ore, Nelu Tataru a spus ca "pot vorbi de un Brasov care…

- Persoanele asimptomatice infectate cu coronavirus ar trebui sa stea in spital intre opt și zece zile pana a se lua o decizie medicala in funcție de simptome, se arata in propunerea Comisiei stiintifice anti-Covid citata de Digi 24. Daca apar simptome de coronavirus, pacientul va ramane in…

- Nelu Tataru a povestit cum a reușit sa nu contacteze virusul Covid-19, dat fiind faptul ca a merg in toate focarele de infecție cu coronavirus din Romania. Ministrul Sanatații a povestit ce proceduri a urmat in fiecare seara, cand se intorcea din vizitele de lucru: dezinfectari, nebulizari, bai și izolare…

- Olivia Steer, fosta vedeta a PRO TV și soția lui Andi Moisescu, revine cu o noua postare controversata legata de vaccinuri. Dupa ce Ludovic Orban s-a declarat pentru vaccinarea obligatorie, iar Nelu Tataru a precizat ca Ministerul Sanatații se pregatește sa achiziționeze cateva milioane de doze de…

- Anunț important facut de ministrul Sanatații, dupa ce, vreme de doua luni, spitalele din Romania au fost inchise pentru bolnavii care nu sufereau de coronavirus. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, joi, ca fiecare direcție de sanatate publica este in curs de reașezare a circuitelor spitalelor,…

- "Vreau sa va asigur de toata colaborarea mea, dar, in acelasi timp, va spun ca (...) nu s-a terminat. Daca astazi suntem un pic mai relaxati, este pentru ca este un pic mai bine, dar nu este foarte bine. Va fi o perioada lunga pana cand vom avea viata de dinainte de COVID. (...) De o luna si doua…

- Ministrul Sanatatii a fost invitat in Camera Deputatilor la dezbaterea "Ora Guvernului", cu tema "Criza de sanatate publica declansata de epidemia cu noul coronavirus", transmite Agerpres. "Specialistii au stabilit limita zonelor afectate (...) si algoritmul de testare pentru COVID-19. S-a…