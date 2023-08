Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face demersuri pentru evacuarea a patru cetateni romani din Niger, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din aceasta tara, arata un comunicat MAE. Potrivit ministerului roman, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Alger, care asigura reprezentarea diplomatica…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in contextul deteriorarii situației de securitate din Republica Niger, reprezentanții Ambasadei Romaniei la Alger au intreprins demersurile urgente pentru identificarea cetațenilor romani aflați pe teritoriul acestui stat.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța faptul ca se lucreaza pentru identificarea romanilor care locuiesc in Niger. Deocamdata, 4 cetațeni romani au cerut ajutor consular, iar aceștia vor fi preluați de Franța și aduși la Paris. In Niger a avut loc o lovitura de stat, iar președintele a fost inlaturat…

- Cei patru cetațeni romani au solicitat sprijin Ambasadei Romaniei la Alger, care se ocupa și de situația romanilor din Niger, pentru a fi evacuați de pe teritoriul Nigerului ca urmare a deteriorii situației de securitate in urma loviturii de stat de la finalul lunii iulie.„Misiunea diplomatica este…

- MAE realizeaza demersurile necesare pentru evacuarea unui numar de patru cetateni romani din Republica Niger astazi, pe 2 august 2023. Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Republica Niger, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Alger, care…

- Romanii care vor sa calatoreasca in Franta, in urmatoarele zile, sunt atentionati de ministerul Afacerilor Externe ca, de miercuri pana vineri, sunt anuntate furtuni puternice in mai multe regiuni, informeaza News.ro.In Franta, pentru perioada 2-4 august, autoritatile locale au anuntat furtuna puternica…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, intre 25 și 30 de cetațeni romani se aflau in zona de evacuare…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in urma unei solicitari transmise de G4Media . Potrivit MAE, intre 25 și…