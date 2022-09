Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor care s-au prezentat in farmacii pentru a-și ridica comprimatele de iodura de potasiu a crescut considerabil in luna iulie. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți ca 376.892 de comprimate au fost distribuite doar in luna august, potrivit news.ro. Potrivit datelor ministerului,…

- Dupa o pauza de trei ani, Romanian Science Festival (RSF) revine in județul Argeș, in format fizic. Cea de-a treia ediție a Pitești Science Festival va avea loc intre 22-24 septembrie și este cea mai extinsa de pana acum, aducand publicului multe elemente inedite.Astfel, anul acesta vor fi trei zile…

- “Romanian Science Festival” (RSF), primul festival național de științe din Romania, se intoarce in Argeș sa promoveze știința prin metode nonformale și sa construiasca o legatura intre diaspora științifica și sistemul educațional din Romania. In Argeș, festivalul este deja la a 3-a ediție, fiind organizat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat ca, in prezent, avem opt milioane de doze de vaccin anti Covid care in curand expira și pentru care ”vom plati și distrugerea”. ”In momentul de fata avem peste opt milioane de doze de vaccin pentru care nu mai exista niciun fel de interes si nu ma refer…

- ”Potrivit datelor RE/MAX Romania – parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment – pretul mediu de tranzactionare a locuintelor a depasit 100.000 de euro in S1 2022, inregistrand o crestere cu aproximativ 10% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.…

- Migrația internaționala s-a mai redus, susține șeful Institutului Național de Statistica Tudorel Andrei, facand precizari și despre ce se intampla cu romanii care nu s-au recenzat și daca vor primi sau nu amenda, dupa ce a anunțat primele cifre ale recensamantului 2022.

- 19 iulie: Se lanseaza a treia ediție a programului Start-Up Nation. 200.000 de lei pentru cei care vor sa inceapa o afacere Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation va fi lansata marți pe platforma informatica granturi.imm.gov.ro. De la ora 10:00, aplicanții, cu profilul, userul și parola…

- Pentru anumite activitați economice desfașurate in interesul statului ar putea fi aplicat mecanismul monopolului fiscal. Acesta va oferi intreprinderilor sau grupurilor de intreprinderi dreptul de a desfașura in exclusivitate o activitate economica aferenta unor bunuri sau servicii, in scopul obținerii…