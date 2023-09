Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert dintre angajatii romani (21%) intentioneaza sa ramana la actualul loc de munca, in urmatorul an, in timp ce majoritatea este hotarata sa faca o schimbare in cariera.

- Madalina Rohan este șefa de promoție a specializarii Limba și literatura romana – Limba și literatura engleza, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior" a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, finalizand frumoșii ani de studiu cu media 9,19. Marți, 1 august, am discutat cu absolventa despre…

- Dupa șase ani de facultate, Celia Novo a absolvit, iar Bogdan i-a fost alaturi, ca de obicei. In episodul din aceasta seara, tanara a povestit cum s-a pregatit pentru eveniment important, dar și ce a facut soțul ei, inainte cu cateva ore de festivitatea de absolvire.

- In ediția din aceasta seara de la Romani de ocazie, Celia Novo a aparut alaturi de soțul ei. Cei doi au o relație cu totul speciala, iar Bogdan este un adevarat sprijin pentru partenera sa, inclusiv atunci cand trebuie ca ea sa apara in fața camerelor.

- In ediția din aceasta seara de la Romani de ocazie, Celia Novo a fost surprinsa de una dintre prietenele sale pe care a cunoscut-o in facultate. Iasmina este cea care i-a propus tinerii sa faca o schimbare și ca incerce portul tradițional romanesc și de ce nu, sa iși gaseasca o rochie pentru balul de…

- In cadrul Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Intemeietorul Moldovei” a avut loc ieri, 16 iunie, ceremonia de absolvire a unei noi promoții de ofițeri de informații. La festivitate au participat Alexandru Musteața, directorul Serviciului de Informații și Securitate, efectivul de…

- La noua luni de la moartea regretatului actor, soția sa, Marilena Arșinel, a plecat in cautarea lui printre ingeri. Vestea trista a fost data chiar de fiul lor cel mic, printr-un mesaj publicat pe Facebook.Vaduva lui Alexandru Arșinel s-a stins din viața pe 9 iunie 2023, dupa aproximativ șapte ani in…

- La inceputul acestui an, Marc Johnson, profesor de microbiologie moleculara și imunologie la Facultatea de Medicina a Universitații din Missouri, a facut un apel pe rețelele sociale: „Ajutați-ma sa rezolv un mister legat de o varianta noua de COVID”, a scris el pe Twitter, potrivit Business Insider.