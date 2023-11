Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Celia Novo a primit o scrisoare de la un profesor de la Facultatea de Medicina. Tanara recunoaște ca iși dorește sa iși faca o cariera in acest domeniu și ca urmeaza sa mearga la un interviu.

- In ediția de azi a noului sezon al emisiunii "Romani de ocazie", Celia Novo a fost foc și para pe partenerul ei, Bogdan. Tanara a fost grav deranjata de gestul pe care iubitul ei il face de fiecare data cand pleaca undeva. Ce a suparat-o pe Celia Novo.

- Julie recunoaște ca nu obișnuiește sa gateasca prea des, dar in urma unui pariu pe care l-a pierdut, tanara a gatit pizza, spunand ca a fost incantata de experiența și ca nu i s-a parut așa de complicat pe cum credea inițial.

- In ediția de azi a noului sezon al emisiunii "Romani de ocazie", Celia Novo i-a facut o declarație de dragoste partenerului ei, Bogdan. Tanarul o susține necondiționat pe partenera lui, cei doi demonstrandu-și zilnic cat de mult se iubesc.

- In ediția de astazi din noul sezon Romani de ocazie, Celia Novo a mers la un restaurant, pentru a-și cauta un loc de munca. Tanara a terminat in aceasta vara Facultatea de Medicina, dar a luat la pas cu Bogdan locațiile din Sibiu.

- Consiliul Judetean (CJ) Botosani va aloca un ajutor financiar de 30.000 de lei familiei Alexandrei Ivanov, tanara de 25 de ani care a decedat in Maternitate, in urma neglijentei cadrelor medicale. Presedintele Consiliului Judetean, Doina Federovici, a anuntat, luni, in sedinta ordinara a CJ, ca ajutorul…

- Seful Executivului, Marcel Ciolacu a solicitat joi alocarea a 50.000 de lei din fondul de rezerva al premierului, ca ajutor pentru familia Alexandrei, tanara insarcinata care a murit in Maternitatea din Botosani, potrivit unor surse oficiale, citate de news.ro.Premierul a facut solicitarea in sedinta…

