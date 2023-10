Stiri pe aceeasi tema

- Anais se gandește serios la o cariera in muzica, așa ca, in ediția de astazi, tanara a fost impreuna cu buna ei prietena, Julie, intr-un studio, fiind prima experiența de acest fel pentru cele doua.

- Puțini sunt cei ce țin cont de anumite sfaturi cand vine vorba despre organizarea in rafturilor cu produse din bucatarie. Astfel, și mai puțini sunt cei care știu unde se pastreaza sticlele cu ulei și oțet, de fapt! Iata care este locul din bucatarie in care se pastreaza aceste doua produse!

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Anais a chemat-o pe Julie in noua ei locuința. Tanara s-a mutat de curand in București și spune ca este pe ultima suta de metri cu pregatirile, iar impreuna cu Julie a pus la punct și ultimele detalii.

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Celia Novo a primit o scrisoare de la un profesor de la Facultatea de Medicina. Tanara recunoaște ca iși dorește sa iși faca o cariera in acest domeniu și ca urmeaza sa mearga la un interviu.

- In ediția de astazi a noului sezon "Romani de ocazie", Julie și Anais au ieșit ca fetele. Cele doua tinere și-au petrecut ziua la piscina relaxandu-se, dar și distrandu-se pe cinste una in compania celeilalte. Insa, pentru ca se plictisea, Julie i-a facut o farsa de zile mari prietenei sale.

- Julie recunoaște ca nu obișnuiește sa gateasca prea des, dar in urma unui pariu pe care l-a pierdut, tanara a gatit pizza, spunand ca a fost incantata de experiența și ca nu i s-a parut așa de complicat pe cum credea inițial.

- In ediția de astazi din noul sezon Romani de ocazie, Celia Novo a mers la un restaurant, pentru a-și cauta un loc de munca. Tanara a terminat in aceasta vara Facultatea de Medicina, dar a luat la pas cu Bogdan locațiile din Sibiu.

- Canoistul Catalin Chirila este deocamdata singurul „tricolor” care a reușit sa fie pe podium la Campionatele Mondiale atat in 2022, cat și in 2023. Alți performeri ai anului trecut urmeaza sa intre in concurs in luna septembrie. Anul 2023 este unul extrem de important pentru sportivii care vor sa participe…