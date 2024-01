Stiri pe aceeasi tema

- Anul nou vine cu surprize pentru cei care vor sa obțina permisul auto! Programul „Permis pentru Viitor” a ajuns deja la a noua ediție și se adreseaza tinerilor care provin din medii defavorizate, cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani. Aceștia pot beneficia de școala de șoferi gratuita. Iata ce documente…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) a alocat 7.000.000 lei, fonduri din Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI IV), pentru stimularea performanțelor doctoranzilor și post-doctoranzilor romani in activitatea de cercetare. „Am deblocat Bursele Ștefan Odobleja: 100…

- Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica astazi, de Sfantul Ioan. Sa le spunem: La mulți ani! Peste 2 milioane de romani iși sarbatoresc onomastica astazi, duminica, la festivitatea Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul. Haideți sa le transmitem urarile noastre: La mulți ani! Potrivit Directiei…

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Celia Novo și Bogdan au gasit intamplator, pe strada, un inel. Cei doi au crezut ca este valoros, sperand ca il vor putea vinde și vor lua o suma importanta pe el.

- Ocazie investiționala, saptamana viitoare, la București: este singura licitație de arta contemporana din toamna, organizata in mod tradițional in luna noiembrie a anului, la care iubitorii de arta și investitorii educați au acces la lista celor mai import

- Celia nu și-a mai vazut familia de mult timp, așa ca, in luna octombrie a decis sa se intoarca in Nigeria, țara natala. Tanara a povestit ca aceasta luna are o semnificație speciala atat pentru ea, cat și pentru cei dragi și nu putea sa lipseasca de la eveniment.

- Anais s-a mutat de curand in casa noua și cum este buna prietena cu Julie, tanara s-a oferit sa ii dea o mana de ajutor, mai ales ca și-a luxat glezna și nu a pus la punct ultimele detalii legate de locuința.

- In ediția de astazi a noului sezon "Romani de ocazie", Julie și Anais au decis sa iși petreaca timpul impreuna, in casa. Cele doua tinere s-au amuzat copios impreuna, motiv pentru care, la un moment dat, acestea au decis sa iși puna talentul in arta gastronomiei la incercare. Iata ce au gatit cele doua!