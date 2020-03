Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei au furat aur si diamante in valoare de 300.000 de lire dupa ce au sapat un tunel, transmite Antena3.Tuneul pornea dintr-un apartament inchiriat pana in interiorul unui celebru magazin de bijuterii.

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Caracal, cautat de autoritatile franceze dupa ce a comis furturi cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, a fost prins de politistii din Olt. Politistii din Olt l-au prins pe un barbat, de 45 de ani, din municipiul Caracal, cautat de autoritatile franceze…

- Mai multi hoti romani au reusit sa fure peste 1.000 de radiatoare, aproximativ 38 de tone de metale, de la locomotivele destinate dezmembrarii din Franta. Hotii ar fi comis 57 de furturi in luna februarie din 2019 de la compania feroviara franceza. Procurorii DIICOT care au efectuat 16 perchezitii domiciliare…

- Doi romani au fost condamnați marti in Franta la plata a 500 de euro amenda fiecare, dupa ce au cules ilegal 266 de kilograme de ciuperci intr-o padure din estul acestei tari, potrivit www.france24.com . Parchetul a anuntat ca va inainta apel la aceasta decizie. In departamentul vizat, Haute-Saone,…

- Suspectii, care ar fi membrii unei retele de hoti de bijuterii ce opereaza in Europa, sunt convocati la data de 3 martie in fata unui judecator, in orasul Castres din sud-vestul Frantei, a declarat pentru AFP o sursa apropiata anchetei. Ei sunt acuzati ca ar fi furat trei diamante de la un bijutier…

- Trei romani urmeaza sa se prezinte la un proces in Franta, fiind acuzati ca si-au insusit diamante in valoare de 1 milion de euro de la un bijutier francez si partenerul sau indian, in cadrul unui plan elaborat, similar unui scenariu de film hollywoodian, informeaza marti France 24 care citeaza AFP.

- Trei romani urmeaza sa se prezinte la un proces in Franta fiind acuzati ca si-au insusit diamante in valoare de 1 milion de euro de la un bijutier francez si partenerul sau indian, in cadrul unui plan elaborat, similar unui scenariu de film hollywoodian, informeaza marti France

- Zece moldoveni isi asteapta sentinta, dupa ce timp de cativa ani au terorizat Italia prin jafurile comise la mai multe centre comerciale. Presa italiana nu precizeaza insa cati ani de puscarie risca moldovenii.