Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o tanara romanca insarcinata, a fost injunghiata in burta și apoi aruncata sa moara intr-un șanț de pe marginea unui drum din Palermo, Italia. Romanca a fost adoptata, pe cand era un bebeluș, de o familie de italieni care locuiește in provincia Palermo. Ana Maria Lacramioara…

- O crima infioratoare, comisa de o romanca in varsta de 39 de ani, șocheaza Italia. Mama a doi copii, femeia l-a ucis cu sange rece pe fostul soț, care era un avocat renumit in Peninsula. Giuseppe...

- Un caz socant a avut loc, in Lazio, Italia, acolo unde o romanca si-a ucis fostul sot cu sange rece. Tragedia s-a petrecut marti seara, chiar la locul de munca al barbatului, in varsta de 57 de ani.

- Conform presei din peninsula, citate de observator.tv, romanca și tunisianul au inceput o relație in urma cu cațiva ani, perioada in care fata era minora. Dupa ce i-a facut un copil, tunisianul a inceput s-o țina forțat pe fata in casa, s-o bata frecvent și s-o supuna la diferite cazne. Romanca a incercat…

- Magistratii de la Curtea Penala din Ragusa, Italia, l-au condamnat la sase ani de inchisoare pe tunisianul Karim Frej, 42 de ani, acuzat ca a batut si a sechestrat o romanca. Romanca a fost salvata dupa apelul unui vecin la Poliție. Conform RTM News, tunisianul si romanca au inceput o relatie inca din…

- O romanca de 31 de ani stabilita de mai mult timp in Italia a fost ucisa cu brutalitate de sotul ei. Crima ar fi fost una din pasiune. Barbatul a recurs la gestul extrem dupa ce tanara i-a spus ca-l...

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Italia. Femeia de 31 de ani a fost injunghiata de mai multe ori de sotul ei, tot roman, cand fetita lor era la scoala. Barbatul a fugit apoi cu masina si a incercat sa se sinucida. Carabinierii, insa, l-au gasit in stare grava, in parcarea unui hotel, si l-au…