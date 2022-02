Româncă găsită moartă în casă, în Italia, după mai multe zile O romanca, de 44 de ani, a fost gasita moarta intr-un apartament din Gorgo al Monticano, in Treviso, regiunea Veneto. Femeia statea cu chirie, iar alerta a fost data de proprietari, care nu mai stiau nimic de ea de cateva zile, Observatornews . Acestia s-au adresat asistentului social și poliției locale, care au batut la usa femeii. Cum nimeni nu a raspuns, la randul lor, au cerut ajutorul pompierilor și carabinierilor. Pompierii au deschis ușa, iar inauntru au gasit, pe pat, cadavrul femeii, in stare avansata de descompunere. Din primele informatii, moartea ar fi putut avea loc in urma cu zece… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

