- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete. Accidentul a avut loc marți seara, in zona localitații Tor Lupara, situata la periferia Romei,…

- Un șofer a accident o fetița pe trecerea de pietoni, apoi a fugit ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic. Accidentul s-a intamplat pe strada Luica din Capitala. Polițiștii incearca acum sa-l gaseasca.

- Șapte raniți intr-un accident petrecut joi dupa amiaza pe Valea Oltului, in localitatea Golești, din județul Valcea. Printre victime sunt și cinci copii, unul dintre ei fiind in stare mai grava. Accidentul a avut loc pe Valea Oltului, in zona localitații Golești, iar primele date arata ca doua autoturisme…

- Romanca de 19 ani, in coma dupa un accident cumplit in Italia, petrecut sambata noapte pe via Riviera, in centrul orașului Pordenone. Șoferul masinii in care se afla fata, un tanar pakistanez in varsta de 19 ani, a pierdut controlul BMW-ului si s-a izbit violent de un copac. A fost declanșat codul…

- Ciclistul britanic Mark Cavendish (32 de ani) a suferit un accident spectaculos in timpul cursei Milano – San Remo care a avut sambata. Sportivul a intrat in plin intr-un separator de sensuri, a “decolat” de pe bicicleta și a aterizat pe spate. Mark Cavendish a scapat mai ieftin decat s-ar fi crezut…

- Tanarul de 22 de ani care a accidentat mortal duminica seara o femeie de 37 de ani, pe raza localitații Valea Lupșii din Munții Apuseni, a fost reținut, luni, de polițiști, dupa ce a fost audiat. ”Fața de șoferul autoturismului a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor…

- Șase persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Racovița, județul Vâlcea. Un șofer a adormit la volan și, într-o curba, s-a izbit frontal de o mașina care venea din sens opus. …

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…