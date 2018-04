Roman, urmarit international pentru trafic de droguri, depistat de politistii din Alba

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 22 aprilie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, sprijiniti de politistii din Ilfov si de politisti ai Direcției Operatiuni Speciale, l-au identificat, pe raza localitatii Clinceni, judetul Ilfov, pe un barbat de 46 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba, urmarit…

- La data de 22 aprilie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, sprijiniti de politistii din Ilfov si de politisti ai Direcției Operatiuni Speciale, l-au identificat, pe raza localitatii Clinceni, judetul Ilfov, pe un barbat de 46 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba,…

- Un barbat de 46 de ani, dat in urmarire nationala si internationala de cinci ani, pentru ca se sustragea executarii unei pedepse pentru trafic de droguri, a fost prins de politistii din Alba, in judetul Ilfov. Potrivit IPJ Alba, in 22 aprilie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ…

- Un barbat de 46 de ani din Blaj, urmarit pentru ca se sustragea executarii unei pedepse pentru trafic de droguri, a fost prins de politistii din Alba, in judetul Ilfov. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, sprijiniti de politistii…

- Un tanar din judetul Maramures, urmarit international pentru savarsirea a 29 de furturi in Austria, a fost retinut de politistii Serviciului Investigatii Criminale din Tulcea, dupa ce a fost identificat in comuna Murighiol, Delta Dunarii. Tanarul, in varsta de 21 de ani, din Baia Mare, ar fi sustras,…

- Un barbat a fost retinut, iar o cantitate de peste 1.900 de kg de tutun a fost ridicata in urma unor perchezitii efectuate in municipiul Bucuresti si in cinci judete. Potrivit unui comunicat emis, joi, de Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile romane, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Poliția Romana și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere in țara a celui in cauza, pentru executarea pedepsei. Barbatul, de 36…

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…