Român ucis de o antilopă la o grădină zoo. Muncitorii împărțeau hrana expirată cu animalele Condiții de coșmar pentru salariații romani care munceau la o gradina zoologica din Suedia, nevoiți sa imparta mancarea expirata stransa de la magazine cu animalele de care se ocupau. Mai mult, unul dintre ei a murit, in vara anului trecut, ucis de o antilopa. Aceasta este povestea mai multor romani care au lucrat ca ingrijitori de animale la gradina zoologica de pe insula Oland, aflata in apropiere de coasta suedeza. Nu doar ca se hraneau cu alimentele expirate adunate de la magazinele din zona, dar romanii lucrau practic zi lumina fara sa aiba dreptul la timp liber. Cazul a fost scos la iveala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Fanica Gherasim avea 58 de ani și lucra ca ingrijitor de animale la gradina zoologica de pe insula Oland, aflata in apropiere de coasta suedeza. Intr-o seara, romanul a fost atacat de un elan antilopa, in timp ce mana animalele spre adaposturi. In urma atacului, romanul a murit, relateaza stiri.tvr.ro…

