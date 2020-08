Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au tras mai multe focuri de arma pentru a prinde o calauza și mai mulți sirieni care au intrat, ieri, ilegal in Romania din Serbia. Ieri, in jurul orei 11, agenții care erau intr-un filtru pe șoseaua Jimbolia – Timișoara au observat ca un microbuz a oprit la 100 metri și […]…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat sapte cetateni sirieni, calauziti de un cetatean roman, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Calauza, șoferul mașinii, a fost oprita cu focuri de arma. Primea 50 de euro pentru fiecare persoana transportata. In 15 august,…

- Un barbat a fost impușcat de polițiști, in timpul unei urmariri ca in filme, pe șoselele din județul Arad. Șoferul este cetațean austriac, noteaza Digi 24.Cursa de urmarire a durat zeci de kilometri, timp in care șoferul austriac a trecut de mai multe filtre de poliție, iar in oraș a mers chiar și pe…

- Un milionar din Bucuresti a fost retinut, dupa un gest cutremurator. Potrivit presei nationale, barbatul ar fi incercat sa-si omoare sotia in jacuzzi, la Mamaia. Barbatul este un cunoscut dezvoltator imobiliar, iar incidentul s-ar fi petrecut saptamana trecuta cand cei doi erau la mare. Este vorba despre…

- Calatorie intrerupta la granița Romaniei cu Serbia pentru patru sirieni, membri ai aceleiași familii. Aceștia, printre care și o femeie insarcinata, au fost prinși la scurt timp dupa ce au trecut granița ilegal din țara vecina. Voiau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.

- O familie cu doi copii minori din Siria a incercat sa intre ilegal in Romania, pe la granița cu Serbia. Calatoria celor patru a fost oprita de polițiștii de frontiera. Fetițele, de 10 și 12 ani, erau insoțite de parinții lor care au 46, respectiv 56 de ani. Familia a fost depistata de autoritați pe…

- Politistii de frontiera din Timisoara au depistat, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea combaterii migratiei ilegale, 55 de cetateni afro - asiatici, solicitanti de azil in tara noastra sau cu permise de munca. Ei se aflau cazati la mai multe pensiuni din oras cu scopul de a trece ilegal granita…

- Opt migranti provenind din Vietnam au fost prinsi incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un camion care transporta panouri din pal in Italia. Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au verificat semiremorca dupa ce soferul, un roman de 39 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea…